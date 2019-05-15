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Başakşehir'de bir siteye ait istinat duvarı çöktü

İstanbul Başakşehir'de bir siteye ait istinat duvarı çöktü. Olay sırasında yoldan geçen bir araç göçükte kaldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Başakşehir'de bir siteye ait istinat duvarı çöktü

İstanbul'daki göçük olaylarına bir yenisi daha eklendi. Son olay Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi.

İshak Paşa Sokakta bulunan lüks bir sitenin istinat duvarı çöktü. Yolda seyir halinde olan bir araç göçükte kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de yardımıyla bölgede arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

Ekipler göçükte kalan araçtan bir kişinin cansız bedenini çıkardı. Araçta bulunan diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarının çökmesi olayı ile ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bazı araç ve yayaların olaydan saniyelerle kurtulduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği aracın ise son anda kaçmaya çalışmasına rağmen göçükte kaldığı görülüyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #başakşehir
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