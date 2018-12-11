İstanbul'da kaçak kazı operasyonu düzenledi. Başakşehir'deki operasyonda, antik dönemden kalma mezar odalarını kazan 4 kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ihbar üzerine harekete geçti, 4 kişi kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı.



Operasyonun adresi Başakşehir. Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan antik dönemden kalma mağara ve mezar odası tarihi eser kaçakçılarının hedefindeydi.



Kazı için 4 kişi antik mağaraya girdi. Jeneratörü çalıştırıp kazıya başladı. Ancak vatandaşların seslerini duyabileceklerini hesaba katmamışlardı.



İhbar üzerinde emniyet ekipleri harekete geçti. Mağarada kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı.



Gözaltına alınan 4 kişi Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan savcılağa sevk edildi.



ulusal.com.tr