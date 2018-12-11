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Başakşehir'de kaçak kazı operasyonu

İstanbul'da kaçak kazı operasyonu düzenledi. Başakşehir'deki operasyonda, antik dönemden kalma mezar odalarını kazan 4 kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Başakşehir'de kaçak kazı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ihbar üzerine harekete geçti, 4 kişi kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı.

Operasyonun adresi Başakşehir. Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan antik dönemden kalma mağara ve mezar odası tarihi eser kaçakçılarının hedefindeydi.

Kazı için 4 kişi antik mağaraya girdi. Jeneratörü çalıştırıp kazıya başladı. Ancak vatandaşların seslerini duyabileceklerini hesaba katmamışlardı.

İhbar üzerinde emniyet ekipleri harekete geçti. Mağarada kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

Gözaltına alınan 4 kişi Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan savcılağa sevk edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #başakşehir
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