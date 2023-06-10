Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yandı
İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
MAHSUR KALAN 8 İŞÇİ KURTARILDI
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler tüm binayı sardı.
Binada mahsur kalan 8 işçi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. İşçilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.
İtfaiye ekipleri, binanın üçüncü katındaki tüplerin patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşları anonslarla uyarıyor.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıBaşakşehir'de fabrikada yangın söndürme çalışmaları sürüyor Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama İETT otobüsleri arızalarla gündemde