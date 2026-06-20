Başakşehir'de boş arazide cinayet: Genç kadın başına taşla vurularak öldürülmüş!

Olay, akşam saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki boş bir arazide hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla emniyet güçlerine bildirdi. Alınan ihbar üzerine bölgeye acil olarak polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ VE CİNAYET SİLAHI TESPİT EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, arazide yatan kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ceset üzerinde ve çevresinde yapılan detaylı araştırmada, maktulün başına taşla vurularak öldürüldüğü saptandı. Polis ekiplerinin yürüttüğü kimlik tespit çalışmaları sonucunda cansız bedenin 34 yaşındaki Sultan Ç.'ye ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayet mahallinde delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Gerekli prosedürlerin ve incelemelerin tamamlanmasının ardından Sultan Ç.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NİŞANLISI GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin aydınlatılması için hızla geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet birimleri, elde edilen ilk bulgular doğrultusunda genç kadının yakın çevresini mercek altına aldı. Yürütülen bu çalışmalar neticesinde, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen ve Sultan Ç.'nin nişanlısı olduğu öğrenilen V.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.