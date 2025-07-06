Başakşehir'de facia! Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti

İstanbul Başakşehir’de inşaat çalışmaları sırasında kontrolden çıkan vinç, yokuş aşağı kayarak sokakta park halindeki 23 araca çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Başakşehir'de facia! Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti
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İstanbul’un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Seyrek Sokak’ta meydana gelen olayda, inşaat çalışmaları için getirilen bir vinç operatörün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı kaydı. Park halindeki araçlara çarpa çarpa ilerleyen vinç, ancak 23 aracı biçtikten sonra durabildi.

Vinç kazası, mahallede büyük paniğe neden olurken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

23 ARAÇTA BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Vinç, yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde kayarak sokakta park halinde bulunan tam 23 araca çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, çarpılan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Araç sahipleri olay yerine koşarken, ortaya çıkan görüntüler adeta bir savaş alanını andırdı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, kazanın meydana geldiği alan bir süre trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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