Başakşehir'de İSKİ çalışmasında kaza! İşçi çukura düştü

Başakşehir'de İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında başına taş isabet etmesiyle dengesini kaybedip çukura düşen işçi, itfaiye ekiplerinin halatlı operasyonuyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri tarafından yürütülen isale boru hattı döşeme çalışmaları sırasında talihsiz bir iş kazası yaşandı. Hattın birleşim noktasında kaynak yapan işçi M.K.'nin başına, yaklaşık 3 metre yükseklikten kopan bir taş parçası isabet etti.

DENGESİNİ KAYBEDİP BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Başına aldığı darbe nedeniyle bir anda sarsılan ve dengesini kaybeden M.K., bulunduğu noktadan boru ile kazı çukuru arasındaki dar boşluğa yuvarlandı. Çalışma arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, çukura inerek titiz bir kurtarma çalışması yürüttü. Yaralı işçi, kurulan halat sistemi yardımıyla bulunduğu yerden yukarı çekilerek güvenli alana çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

