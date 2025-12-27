Başakşehir'de sanayi sitesi alevlere teslim oldu: 4 katlı binada korkutan yangın

Olay, saat 22.00 sıralarında Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Sanayi sitesinde bulunan, kaporta ve yedek parça üzerine faaliyet gösteren 4 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM BİNAYI SARDI

Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinde başlayan yangın, kısa sürede yayılarak binanın tamamını etkisi altına aldı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı müdahale devam ediyor.

Olayda şu ana kadar herhangi bir yaralı veya can kaybı bilgisi paylaşılmazken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.