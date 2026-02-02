Başakşehir’de sanayi sitesinde yangın: Ekipler müdahale ediyor!

İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde yükselen alevler panik yaratırken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgedeki dükkanları saran yangını kontrol altına almak için zamanla yarışıyor.

Başakşehir’de sanayi sitesinde yangın: Ekipler müdahale ediyor!
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İkitelli Atatürk Oto Sanayi sitesinin 5. Sokak üzerinde konumlanan ve içerisinde 3 ayrı dükkanın faaliyet gösterdiği 2 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binanın büyük bir kısmını etkisi altına aldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası bir yaralanma ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.

Alevlerin çevre dükkanlara sıçramasını önlemeye çalışan itfaiye ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

başakşehir yangın
