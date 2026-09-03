Başakşehir'de şantiyede feci göçük! İstinat duvarı çöktü: 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de bir konut projesinin şantiye alanında istinat duvarı yapımı sırasında meydana gelen toprak kayması faciaya yol açtı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Başakşehir'de şantiyede feci göçük! İstinat duvarı çöktü: 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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İstanbul Başakşehir'de bir konut projesinin şantiye alanında istinat duvarı yapımı sırasında meydana gelen toprak kayması faciaya yol açtı. Göçük altında kalan iki işçiden biri arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarılırken, 25 yaşındaki işçi Ferdi Yahşi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

İSTİNAT DUVARI YAPIMI SIRASINDA GÖÇÜK YAŞANDI

Olay, Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bulunan Zerafet Konakları inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye sahasında istinat duvarı yapımı için çalışma yürüten işçilerin bulunduğu alanda aniden toprak kayması meydana geldi. Tonlarca toprağın kayması sonucu işçilerden Tolga Yahşi ile 25 yaşındaki Ferdi Yahşi göçük altında kaldı.

BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI, 25 YAŞINDAKİ İŞÇİ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ve çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi yönlendirildi:

Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü ilk kurtarma çalışmasında göçük altından yaralı olarak çıkarılan Tolga Yahşi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yoğun çabalar sonucunda göçüğün altındaki diğer işçi Ferdi Yahşi'ye (25) ulaşıldı ancak sağlık ekipleri genç işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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