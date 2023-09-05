Başakşehir'de sel felaketi! Metroyu sular bastı, vatandaşlar kütüphanede mahsur kaldı!

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de sel felaketi! Metroyu sular bastı, vatandaşlar kütüphanede mahsur kaldı!
Son Güncelleme:

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

 TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerliyor.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor.

VALİ GÜL VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

İstanbul'da şiddetli sağanak! Araçlar yolda kaldıİstanbul'da şiddetli sağanak! Araçlar yolda kaldıYurt
# başakşehir # istanbul sağanak yağış
Çok Okunanlar
5 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
5 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Redmi 12 serisi Hindistan'da patlama yaratıyor: Uygun fiyatlı 5G telefonlar hızla tükeniyor!
Redmi 12 serisi Hindistan'da patlama yaratıyor: Uygun fiyatlı 5G telefonlar hızla tükeniyor!
Buğday fiyatları belirlendi!
Buğday fiyatları belirlendi!
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
Öne Çıkanlar 🤝 Erdoğan'dan Arap Aşiretlerine Destek! "Onur Mücadelesi!" - Ana Haber - Ulusal Kanal 🤝 Erdoğan'dan Arap Aşiretlerine Destek! "Onur Mücadelesi!" - Ana Haber - Ulusal Kanal Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike: Afrika Kupası Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike: Afrika Kupası