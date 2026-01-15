Başakşehir'de zincirleme kaza! 3 İETT otobüsü birbirine girdi
İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından birinde meydana gelen zincirleme kaza yürekleri ağza getirdi. Peş peşe çarpışan toplu taşıma araçları sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza, Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 3 İETT otobüsü çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle ortalık karışırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelere göre kazada 5 kişi yaralandı.
Ekipler, kazaya karışan otobüslerin yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.