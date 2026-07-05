Başbağlar Katliamının 33. yılında tarihi çağrı! 'Madımak ve Başbağlar dosyaları birleştirilsin'

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 33 yıl önce terör örgütü PKK tarafından vahşice katledilen 33 sivil şehit, düzenlenen geniş katılımlı bir törenle anıldı. Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği tarafından organize edilen anma programı, Başbağlar Şehitlik Anıtı’nın ziyaretiyle başladı.

Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Şehmus Yıldırım Gençer ve Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Avukat Erdem Cömert başta olmak üzere çok sayıda siyasi ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

GENÇER: "TERTİPLEYİCİ AYNI MERKEZ; AMERİKA VE İSRAİL"

Törende söz alan Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Şehmus Yıldırım Gençer, Başbağlar ve Madımak katliamlarının ardındaki küresel planlara dikkat çekerek sert açıklamalarda bulundu. Gençer, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’yi bölmek, Alevi-Sünni ayrışması yaratmak isteyenler Başbağlar’ımızın yiğitlerini hedef aldı. Başbağlar’dan üç gün önce, 2 Temmuz 1993 günü aynı eller, Madımak’ta aydınlarımızı şehit etti. Ancak başaramadılar. Alevi’yi Sünni’den ayıramadılar, milletimizi parçalayamadılar. Her iki katliamın da planlayıcısı, tertipleyicisi aynı merkezdir. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini kim planladıysa, Eşref Bitlis ve Uğur Mumcu’yu kim katlettiyse, Başbağlar’ı da onlar planladı. Amerika ve İsrail. NATO gladyosunun PKK’ya verdiği silahlarla şehit olduk. Ülkemizi böldürtmeyeceğiz."

"MADIMAK VE BAŞBAĞLAR DOSYALARI BİRLEŞTİRİLMELİDİR"

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Avukat Erdem Cömert ise törende yaptığı konuşmada, iki katliamın birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini belirterek adli makamlara çağrıda bulundu. Cömert, şu vurguları yaptı:

Acı da Aynı Fail de Aynı: "Madımak katliamında katledilen 33 canımızla, Başbağlar'da şehit edilen 33 canımızın acısı aynı, failler de aynıdır."

Yargı Süreci Yeniden Başlamalı: "Başbağlar dosyası yeniden açılmalıdır. Sivas katliamı dosyası da yeniden açılmalıdır. Bu iki dosya tek bir çatı altında birleştirilmelidir. Failin asıl derdi doğrudan milletimizin birliğidir."yıl dönümünde Başbağlar, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, teröre ve küresel komplolara karşı dimdik ayakta durulduğunun bir kez daha ilan edildiği tarihi bir anmaya sahne oldu.

Kaynak: Aydınlık.com.tr