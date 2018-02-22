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Başbakan Yardımcısı Işık Batman'da

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Batman'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Işık Batman'da

Batman'daki temaslarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Işık, Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Işık, toplantının ardından Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile Gülistan ve Komando caddelerinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Batman Gençlik Merkezine geçen Işık, burada çocuklarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Işık, gezdiği sınıflardan birinde kendisini Karadeniz yöresine ait türkü seslendirerek karşılayan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Çocukların Anıtkabir'i görmek istediklerini belirtmesi, oyun parkı gibi taleplerini iletmesi üzerine Işık, bu taleplerin karşılanması için ilgililere talimat verdi.

Işık, "Bütün bunlar siz daha iyi okuyasınız, yetişesiniz, vatanımıza, milletimize, ülkemize daha faydalı olasınız diye yapılıyor. O zaman siz de çok gayret edeceksiniz. Büyüyüp, kendinizden sonraki çocukları yetiştireceksiniz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #batman
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