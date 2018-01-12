Işık, kent merkezinde esnafı ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Muş'ta esnaf ziyaretinde bulundu.



Işık, AKP İl Danışma Kurulu Meclisi toplantısının ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.



Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Işık, daha sonra Muş Belediyesi'ne geçerek, Belediye Başkanı Feyat Asya'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Ardından Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Işık, kurum amirlerinden brifing aldı.



Işık, kentteki kanaat önderleriyle de bir araya geldi.

