Başbakan Yıldırım, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'a taziye ziyaretinde bulunmak üzere Beykoz'a geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.





Başbakan Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte saat 10.30'da Mesut Yılmaz'ın Beykoz'daki evine geldi. Yıldırım çifti, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı dileğinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım ile eşi buradan ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de Yılmaz çiftine taziye ziyaretinde bulundu.



Mesut Yılmaz'a taziye ziyaretleri

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a taziye ziyaretinde bulundu.

Tekin, Mesut Yılmaz'ın Beykoz'daki evine geldi. Gürsel Tekin, ziyaretinden ardından yaptığı açıklamada "Çok değerli eski Başbakanımızın oğlu ne yazık ki hayatını kaybetti. Allah hiçbir anaya, babaya evlat acısı yaşatmasın. Çok büyük bir acı. Bu acı tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Başta ailesine, sevenlerine, dostlarına, herkese başsağlığı diliyorum" dedi. Tekin, açıklamanın ardından ayrıldı.







