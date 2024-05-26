Başıboş köpekler uyutulacak mı?
Başıboş köpek tartışmalarına dair bir açıklama da Ak Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler’den geldi. Sokaktaki bütün köpeklerin uyutulacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan Güler, bu işlemin hangi köpekler için yapılacağını açıkladı.
Güler, önceliğin bu hayvanların sahiplendirilmesi veya barınaklarda korunması olduğunu belirtti.
Sokaklardaki başıboş köpeklere dair kanun teklifi çalışmaları sürdürülürken Ak Parti’den teklifle ilgili yeni bir açıklama geldi.
- Grup başkanvekillerimiz bu konuda muhalefet partilerine da ziyarette bulunacak. Ortaya çıktığında paylaşacağız. Bunları görüştükten sonra ortaya çıkacak düzenleme ile ilgili çalışma yapacağız. 10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız.
Açıklamayı Ak Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler yaptı. Güler, sokaklardaki köpeklerin hepsinin uyutulacağı iddialarının doğru olmadığını savundu.
- Bazı köpeklerin mutlaka ve mutlaka uyutulması gerekiyor. Topluca bütün hayvanların öldürüleceği iddiası doğru değil. Bizim amacımız sokaklarda saldırgan hale gelmiş, çeteleşmiş köpekleri toplayacağız, sahiplendirmeyi destekleyeceğiz, kısırlaştıracağız. Saldırganlaşmış, kuduz riski taşıyan köpekleri, uyutma seçeneğini kullanacağız.
Güler, başıboş köpek krizine dair belediyelere görevler düştüğünü belirtti.
- Birinci hedefimiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve barınaklarda da korunması ve yaşam alanların oluşturulması. Belediyelerin görevleri önemli. Onların bu konudaki faaliyetleri önemli. Bütün belediyeler barınak noktasındaki hazırlıklarını yapmaları zorunludur. Uyutma işlemlerini de belediyeler yapacak.