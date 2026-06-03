Başına taşla vurulup bıçaklanmıştı! Kan donduran cinayette yeni gelişme

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan K.K., A.Y., H.K. ve A.Y. isimli şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık makamındaki sorgularının bitmesiyle mahkemeye çıkarıldı.

"KASTEN ÖLDÜRME" VE "UYUŞTURUCU MADDE" SUÇLAMASI

Hakim karşısına çıkan dört şüpheli, mahkeme tarafından "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin yakalanma sürecinde ikamet ettikleri adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 27 Mayıs tarihinde Siirt merkez Karakol Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi'nde meydana geldi. Kırk iki yaşındaki Özgür Bozan, söz konusu adreste sokak ortasında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde Bozan'ın başına taşla vurulduğu ve ardından bıçaklandığı tespit edildi.

Cansız bedenin bulunmasının ardından başlatılan geniş çaplı operasyon kapsamında kolluk kuvvetleri harekete geçerek şüphelileri yakalamış ve gözaltına almıştı.