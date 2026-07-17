Başına taşla vurup öldürmüştü! 12 yaşındaki Meryem'in katiline verilen ceza belli oldu

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, cinayet ve yaralama eylemlerinin yargılaması tamamlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Zekeriya A., müşteki anne Gulli Samou ile tarafların avukatları katıldı

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, hakkındaki iddiaları reddetti. Mahkemeden tahliyesini isteyen sanık, "Önceki ifadelerim doğru değil, onları baskı altında vermiştim. Yargılama sırasında verdiğim ifadeler doğrudur. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tarafların ve sanığın dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zekeriyya A.'nın eylemlerini sabit gördü. Heyet, sanığı maktul Meryem Samou'ya karşı eyleminden dolayı 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Aynı saldırıda yaralanan kardeş Ahmet Samou'ya karşı eylemi için ise sanığa 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşandı. 51 yaşındaki Zekeriyya A., evine girdiği 12 yaşındaki Meryem Samou'yu bıçaklayarak ve kafasına taşla vurarak öldürmüş, evde bulunan 6 yaşındaki kardeşi Ahmad Samau'yu da aynı taşla yaralamıştı. Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede sanığın cezalandırılması istenen sevk maddeleri detaylıca belirtilmişti.

Savcılık makamı, sanık Zekeriyya A. hakkında maktul Meryem Samou'ya yönelik 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak, işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Olaydan yaralı kurtulan Ahmed Samou'ya yönelik eylem için ise iddianamede, sanığın 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.