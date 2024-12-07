Başından vurulmuş sevgilisinin cesediyle karakola gidip teslim oldu

Olay, sabah saatlerinde Konak ilçesindeki Gültepe Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı öğrenilen E.B. (34), polis merkezine gelerek aracında sevgilisi Eda Kuş’un (29) cesedinin bulunduğunu söyledi. Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, bir çocuk annesi olan Kuş’un sol kulağının arkasından vurulmuş halde cansız bedenini buldu. Araçtan toplanan deliller ve olayda kullanılan tabanca, polis tarafından incelemeye alındı. E.B. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

ŞÜPHELİNİN İDDİASI: İNTİHAR

E.B.’nin polisteki ilk ifadesinde, Eda Kuş ile iki yıldır sevgili olduklarını ve bir aydır ayrı yaşadıklarını belirttiği öğrenildi. Şüpheli, araçta tartıştıkları sırada Eda Kuş’un kendisini kıskandığını ve intihar etmek istediğini, engellemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını iddia etti.

YAKINLARI CİNAYET İDDİASINDA BULUNDU

Eda Kuş’un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morg önünde bekleyen yakınları ise olayın cinayet olduğunu öne sürdü. Yakınları, E.B.’nin bir aydır Eda ile barışmaya çalıştığını, reddedilince cinayeti işlediğini iddia etti.

Olayla ilgili polis ve savcılık tarafından çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.