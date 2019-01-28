OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun raporuna göre, komisyona başvuruda bulunanlardan 11 bin 516 kişinin başka bir bankadan çektikleri krediyi, destek için Bank Asya'ya yatırdıkları belirlendi.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun raporuna göre, komisyona başvurusu bulunanlardan 11 bin 516 kişinin başka bir bankadan çektikleri krediyi, destek için Bank Asya'ya yatırdıkları, Türkiye Bankalar Birliği verileriyle ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Komisyonun göreve başladığından bu yana yaptığı çalışmaları ve karar verme sürecine dair tüm işlemleri rapor haline getirildi.

Buna göre, 31 Aralık 2018 itibarıyla 125 bin 600 gerçek ve tüzel kişinin başvurusu sistem üzerinden alındı. Komisyon tarafından bir yıl içerisinde yüzde 40'a tekabül eden 50 bin 500 başvuru dosyası hakkında karar verildi.



"Arkandayız Bank Asya diren"

Bank Asya Veri İnceleme Sistemi'nin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden temin edilen verilerin analizine dayanan özel bir bilgi işlem yazılımı olduğu belirtilen raporda, hesap bilgileri başlığı altında, kişinin T.C. kimlik numarası, adı, müşteri numarası, ilk kez açtığı hesabın açılış tarihi, ortak hesap, kredi kartı, kredi finansman, çek senet ve kiralık kasa bilgilerinin yer aldığı bildirildi.

Raporda, Eylül 2014'te Bank Asya'daki bir hesaba para yatırma işleminin ayrıntısı açıldığında, işlem açıklamasında ilgili hesap sahibinin "Arkandayız Bank Asya diren" ifadesiyle para girişinde bulunduğunun görüldüğü tespitine yer verildi.



Komisyona başvuranlardan 11 bin 516 kişi Bank Asya'ya para yatırmış

Raporda, ihraç olan bir kişinin kredi kullanım bilgileri sorgulama örneğine de yer verildi.

Söz konusu örnekte başvurucunun başka bir bankadan 14 Şubat 2014'te 37 bin, 12 Eylül 2014'te 30 bin lira kredi çektiği tespit edildi.

Başvurucu tarafından 14 Şubat'ta çekilen paranın 17 Şubat 2014'te 36 bin 500 lirasının, 12 Eylül'de çekilen paranın ise aynı gün 29 bin 369 lirasının Bank Asya'daki hesabına yatırıldığı belirlendi.

Bankalar Birliği Kredi Kayıt Bürosundan alınan kredi kullanım verilerine göre, Komisyona başvurusu bulunan ve başka bir bankadan kredi kullanan 27 bin 298 kişiden 11 bin 516'sı Bank Asya'ya destek amaçlı para yatırdı.



Kriterler ilk kez açıklandı

Raporda ayrıca başvurularda mesleğe iade ya da iade edilmemeye yönelik verilen kararlarda gözetilen kriterler de ilk kez açıklandı.

Buna göre, örgüt içi iletişim programı kullanımı, Bank Asya hesap bilgileri, kapatılan dernek, vakıf, sendika ve federasyon üyelik bilgileri, iltisaklı kuruluşlardaki çalışma kayıtları, örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla ilişkisi, iltisaklı öğretim kurumlarındaki kayıtlar, müzahir kuruluşlara yapılan mali destek ve para gönderme bilgileri, şüpheli işlem ve para transferleri ve diğer mali bilgiler, idari soruşturma bilgileri, adli soruşturma ve kovuşturma bilgileri ile diğer tespitler, kararlarda gözetilen kriterler arasında yer aldı.