Başkent Ankara beyaz örtüyle kaplandı

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Ankara'da da cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için tuzlama ile kar küreme çalışması yapıyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Başkent Ankara beyaz örtüyle kaplandı
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Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok kentte kar yağışı etkili olmaya başladı.

Başkent Ankara da zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'da kar yağışıyla şehrin cazibe merkezi olan parklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Başkent Ankara beyaz örtüyle kaplandı - Resim : 1

Başkenti kaplayan kardan dolayı Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresi ve Kuğulu Park da beyaza büründü.

Güzel görüntüler oluşan Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilip anın tadını çıkardı.

Başkent Ankara beyaz örtüyle kaplandı - Resim : 2

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın kardan olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama ile kar küreme çalışması yapıyor.

Başkent Ankara beyaz örtüyle kaplandı - Resim : 3

Trafik polislerinin ana arterlerde önlem aldığı kentte bazı sürücüler kardan dolayı zor anlar yaşadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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