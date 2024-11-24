Başkent Ankara beyaz örtüyle kaplandı

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok kentte kar yağışı etkili olmaya başladı.

Başkent Ankara da zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'da kar yağışıyla şehrin cazibe merkezi olan parklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Başkenti kaplayan kardan dolayı Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresi ve Kuğulu Park da beyaza büründü.

Güzel görüntüler oluşan Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilip anın tadını çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın kardan olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama ile kar küreme çalışması yapıyor.

Trafik polislerinin ana arterlerde önlem aldığı kentte bazı sürücüler kardan dolayı zor anlar yaşadı.