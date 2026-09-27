Başkent Dahil O İller İçin Saat Verildi: Metrekareye 50 Kilo Yağış Düşecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sarı kodlu uyarıları ve son tahminlerine göre 28 Eylül 2026 Pazartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sarı kodlu uyarıları ve son tahminlerine göre 28 Eylül 2026 Pazartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
İç Anadolu ve İç Batı Bölgeleri (Yerel Kuvvetli Yağış Uyarısı): Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kütahya, Kırşehir, Yozgat ile Konya’nın kuzey kesimleri (metrekareye 21-50 kg yağış bekleniyor).
Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova ve Balıkesir çevreleri (aralıklı gök gürültülü sağanak geçişleri ve poyraz fırtınası).
Karadeniz Bölgesi: Bolu, Düzce, Zonguldak, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize genelinde aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak.
Akdeniz Bölgesi: Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin ve Hatay çevreleri (öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak).
Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Muş çevrelerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel yağış geçişleri.
Güneydoğu Anadolu genelinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Fırtına Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın kuzeyli yönlerden 50 ila 70 km/saat hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den 20 İle Sarı Kodlu Alarm: Sağanak ve Fırtına Aynı Anda Vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Eylül Pazartesi gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporunda aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu çok sayıda il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Başkent Ankara ve çevre iller için sel ve su baskını uyarısı yapılırken, Marmara ve Ege'de fırtına alarmı verildi.
Yurt genelini etkisi altına alan kapsamlı serin ve yağışlı hava dalgası, haftanın ilk gününde etki alanını genişletiyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre pazartesi günü Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar görülürken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek.
Başkent ve İç Anadolu Hattına 'Kuvvetli Yağış' Uyarısı
MGM verilerine göre; Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Kütahya çevreleri ile Konya’nın kuzeyinde sağanak yağışların pazartesi öğle saatlerine kadar metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yerel kuvvetli düşmesi bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı.
Marmara’da Sağanak ve 70 Kilometrelik Fırtına
Megakent İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya ve Bursa hattında gün boyu aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Bölgede sıcaklıklar 22-23°C seviyelerine gerilerken, rüzgarın poyrazdan saatte 50 ila 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Karadeniz ve Akdeniz’de Yağış Mesaisi Sürüyor
Batı Karadeniz'de Bolu ve Düzce'den başlayarak Samsun-Ordu hattı, Çorum ve Doğu Karadeniz sahil şeridine kadar uzanan bölgede aralıklı kuvvetli yağışlar etkili olacak. Akdeniz'de ise Antalya, Isparta ve Doğu Akdeniz kıyılarında öğleden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor