Başkent Dahil O İller İçin Saat Verildi: Metrekareye 50 Kilo Yağış Düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Eylül Pazartesi gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporunda aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu çok sayıda il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Başkent Ankara ve çevre iller için sel ve su baskını uyarısı yapılırken, Marmara ve Ege'de fırtına alarmı verildi.