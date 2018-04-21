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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep maçı dolayısıyla yarın Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep maçı dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, MKE Ankaragücü ile Gazişehir Gaziantep'in yarın saat 15.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacağı hatırlatıldı.

Maç dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nin Ankara Tren Garı ile Baruthane kavşağı arasında kalan kısmının, yarın saat 12.30'dan itibaren müsabaka sonuna kadar çift yönlü araç trafiğine kapatılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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