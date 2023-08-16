Başkentte feci kaza! Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 5 yaralı!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 5 vatandaş yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek semti Ankara istikameti üzerinde bir kavşakta meydana geldi.

3’Ü AĞIR 5 VATANDAŞ YARALI!

İddialara göre, Ankara yönüne seyir halindeki bir kamyonet ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3’ü ağır olmak üzere 5 vatandaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada yaralanan vatandaşların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.