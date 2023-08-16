Başkentte feci kaza! Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 5 yaralı!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 5 vatandaş yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek semti Ankara istikameti üzerinde bir kavşakta meydana geldi. Kazaya dair detaylar haberimizde...

Başkentte feci kaza! Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 5 yaralı!
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 5 vatandaş yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek semti Ankara istikameti üzerinde bir kavşakta meydana geldi.

3’Ü AĞIR 5 VATANDAŞ YARALI!

İddialara göre, Ankara yönüne seyir halindeki bir kamyonet ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3’ü ağır olmak üzere 5 vatandaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada yaralanan vatandaşların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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