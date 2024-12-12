Başkentte fuhuş operasyonu! 4 otel mühürlendi

Başkent Ankara'da, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında başlattıkları çalışma neticesinde operasyon düğmesine bastı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçunu işledikleri tespit edilen otel sahibi, müdürü ve çalışanlarının da aralarında olduğu 6 zanlı gözaltına alındı. Fuhşa zorlandıkları belirlenen 20'den fazla kadın kurtarıldı.

Öte yandan, fuhşa yer temin edildiği gerekçesiyle 4 otel mühürlendi.