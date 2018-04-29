Alışveriş bahanesiyle başkente çağırdıkları, Konya'da av malzemeleri satan kişinin getirdiği silahları gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya'nın Beyşehir ilçesinde av malzemeleri satan Bingöl B. ile irtibata geçen 3 şüpheli, kendilerini müşteri olarak tanıttı. Silah alacaklarını söyleyen zanlılar, Bingöl B'yi Ankara'ya davet etti.
Buluşma yeri olarak belirlenen Altındağ ilçesindeki boş araziye giden Bingöl B'yi darbeden 3 şüpheli, 23 pompalı tüfeği gasbetti.
İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fırat Y, Tolga K. ve Ali Ş'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 pompalı tüfek, bir tabanca, bir şarjör, 34 tüfek fişeği ve 7 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gasbedilen silahlara ise ulaşılamadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tolga K. ve Ali Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Fırat Y. ise cezaevine gönderildi.
Konya'da av malzemeleri satan kişiyi, alışveriş bahanesiyle Ankara'ya çağırarak, getirdiği silahları gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Alışveriş bahanesiyle başkente çağırdıkları, Konya'da av malzemeleri satan kişinin getirdiği silahları gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.