Başkentte sağanak hayatı felç etti: Kuvvetli yağış etkili oldu

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde aniden başlayan kuvvetli yağış Ankara sakinlerini etkiledi. Sürücülere su taşkınlarına karşı dikkatli olunması söylendi.

Başkentte sağanak hayatı felç etti: Kuvvetli yağış etkili oldu
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Başkentte sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış cadde ve sokaklarda su birikintilerine, bazı yolların da su altında kalmasına sebep oldu.

Su altında kalan yollarda sürücüler ilerlemekte zorlanırken trafikte de aksamalar meydana geldi. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Çevreyolu çıkışı bir süre kapalı hale geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerince yol kontrolü sağlanarak ulaşıma açıldı.

Sürücülerinde su taşkınlarından dolayı dikkatli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağanak yağış # ankara
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