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Başkentte terör operasyonu

Ankara'da, terörist elebaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte terör operasyonu

Başkentte, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulundukları öne sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliden 8'ini adreslerine düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı.

HDK Sözcüsü Yazıcı da gözaltında
Aynı operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında yer alan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Sözcüsü Feryal Yazıcı da Diyarbakır'dan Ankara'ya geldiği sırada Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınarak, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #operasyon #Başkentte terör operasyonu #ankara
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