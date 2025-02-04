Başkentte trafik uyarısı! Yarın bu yollar kapalı olacak

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek program nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Başkentte trafik uyarısı! Yarın bu yollar kapalı olacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, program nedeniyle 23.00'ten itibaren bazı cadde ve kavşaklarda ulaşım kısıtlanacak. Buna göre; Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantların (alt geçitler hariç) tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı’na ve Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantların tamamı da araç trafiğine kapalı olacak.

Yetkililer, ihtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü ile Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan kısmının da trafiğe kapatılabileceğini bildirdi. Sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri tavsiye edildi.

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