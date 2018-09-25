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Başkentte usulsüz e-reçete ve sağlık raporu operasyonu

Başkentte sedef, böbrek yetmezliği ve MS hastalarının kullandığı pahalı ilaçları, usulsüz rapor ve e-reçete düzenleterek temin ettikten sonra değerinin altında pazarlayan ve bu ilaçları satın aldığı belirlenen ecza deposu çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Başkentte usulsüz e-reçete ve sağlık raporu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.D'nin bazı doktorlar aracılığıyla sedef, böbrek yetmezliği ve MS hastası olarak gösterdiği V.E. adına pahalı ilaçları almak amacıyla çeşitli rapor ve reçete düzenlediğini tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, gözaltına alınan A.D. ile V.E'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyette suçlarını itiraf etmesi ve çalışma sistemlerini anlatması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, bir eczane ile Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir ecza deposuna operasyon düzenledi.

E-reçete sistemi üzerinden ilaçları temin ettiği belirlenen D.G. ile bu ilaçları satın aldığı tespit edilen ecza deposu çalışanları K.B, B.D. ve E.D. de yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan usulsüz e-reçete ve rapor düzenleyen sağlık görevlilerinin tespit edilmesine yönelik çalışmanın sürdüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #başkent #e reçete #sağlık raporu
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