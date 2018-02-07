Ankara'da geçen ay kahvehanede bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili aranan cezaevi firarisi çete elebaşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Ankara'da geçen ay kahvehanede bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili aranan cezaevi firarisi çete elebaşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mamak ilçesinde 2 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın 2 suç örgütü arasında uyuşturucu ticareti anlaşmazlığından çıktığını belirledi.

Ekipler, kahvehaneye otomatik silahlarla ateş açan şüphelilere, çok sayıda yaralama, tehdit suçu ile uyuşturucu ticaretinden kaydı olan ve cezaevi firarisi, çete elebaşı "Kosovalı" lakaplı Menderes Ö'nün liderlik ettiğini belirledi.

Narkotik ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, olaya karışan çok sayıda iki suç örgütü üyesini gözaltına alırken, çete elebaşı Menderes Ö'ye ulaşılamadı.

Menderes Ö'nün aracını kullanmadığını, ticari taksi ile dolaştığını belirleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Keçiören'de Oktay Ç'ye ait adreste kaldığını tespit etti.

Ekiplerce eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli olayda kullanılan silahla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul ettikleri öğrenilen Menderes Ö. ile Oktay Ç. adliyeye sevk edildi.



Olay

Ankara'nın Mamak ilçesi Demirlibahçe Ağaçlı Sokak'ta 2 Ocak'ta kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı. Kahvehanenin bulunduğu binada oturan ve otomobiliyle çocuğunu hastaneye götürmeye çalışan İshak T, çatışmanın ortasında kalmıştı. Ağır yaralanan İshak T, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı.