Başsavcılıktan motokuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama geldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraklı Çevre Yolu'nda meydana gelen ve motokurye Akın Payaz'ın ölümüyle sonuçlanan kaza dosyasındaki kritik aşamayı tamamladı. Kolluk kuvvetleriyle yapılan koordinasyon toplantıları ve detaylı adli incelemelerin ardından, yola düşerek kazaya zemin hazırlayan metal cismin bir vinç ayağı olduğu tespit edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Parçanın yola nasıl düştüğünü bulmak için çevredeki güvenlik kameralarının mercek altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayraklı ilçesi çevreyolu tüneller çıkışı mevkiinde, yola düşen metal parçaya çarpması sonucu meydana gelen ve bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin Başsavcılığımız koordinesinde kolluk birimleriyle gerekli değerlendirme ve koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik talimatlar verilmiştir. Yürütülen araştırma ve incelemeler neticesinde, kazaya neden olan metal parçanın vinç ayağı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parçanın olay yerine nasıl düştüğünün ve sorumluların belirlenmesine yönelik çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin temini ve incelenmesi başta olmak üzere çok yönlü araştırmalar devam etmektedir. Olayda sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerin tespiti amacıyla yürütülen adli soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Kaza, 9 Haziran günü İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri çıkışında meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonun kasasından aniden yola bir metal parça düştü. Bu sırada motosikletiyle aynı güzergahta ilerleyen kurye Akın Payaz, yoldaki bu parçaya çarparak motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Payaz'a ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan genç motokurye, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık bir ay boyunca hayata tutunmaya çalıştı. Ancak hastanedeki tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Akın Payaz'ın cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Bayraklı Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.