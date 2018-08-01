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Başsavcılıktan, Sıla Bayram'ın 'darbedilip, araçtan atıldığı' iddiasıyla ilgili açıklama

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Sıla Bayram'ın (24) kendisini dövüp, araçtan attığını iddia ettiği C.K. hakkında, şikayetine rağmen uzaklaştırma cezası verilmediği yönündeki sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, Bayram'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan C.K. hakkında tedbir kararı olarak 'mağdura 180 gün yaklaşmama cezası' verildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Başsavcılıktan, Sıla Bayram'ın 'darbedilip, araçtan atıldığı' iddiasıyla ilgili açıklama

Bahçelievler Mahallesi'nde geçen Çarşamba günü meydana gelen olayda, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sıla Bayram, C.K. adlı genç tarafından darbedildiği ve zorla bindirildiği aracından atıldığını iddia ederek polise şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan C.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sıla Bayram, boğazında ve yüzünde oluşan darp izlerinin ardından hastaneden rapor aldı. Sıla Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kız arkadaşı aracılığıyla tanıştığı C.K.'nin davranışlarından rahatsız olunca evden çıkmak istediğini söyledi. C.K.'nin iddiaya göre, evine gitmesine izin vermeyerek kapıyı kilitlediğini anlatan Bayram, " C.K., benim çıkmama izin vermedi. Kapıyı kilitledi ama ben bir şekilde kaçtım. Sonra aracıyla peşimden gelip beni darbetti. Zorla araca bindirerek darbetmeye devam etti ve evimin önünde beni aşağıya attı. Ben tek başına öğrenciyim ve korkuyorum. Bunun travmasını çok yaşıyorum. Bir şekilde evden çıktım. Polise ve aileme haber verdim" dedi.

BAŞSAVCILAKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Mağdur genç kadının olayla ilgili beyanlarında, şüpheli hakkında tedbir kararı verilmediği yönünde haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği duyulduğunu ifade eden Başsavcı Yağız, Zonguldak 2'nci Aile Mahkemesi'nin şüpheli hakkında 'mağdura 180 gün yaklaşmama cezası' verdiğini belirtti. Olayın ardından gerekli soruşturmanın anında başlatıldığını ifade eden Başsavcı Hakan Yağız, şunları kaydetti:

"Zonguldak il merkezinde habere konu mağdur ve şüpheli arasında meydana gelen olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile olayın kolluk güçlerine intikali ile gerekli soruşturma işlemleri derhal başlatılmıştır. Mağdurun talebi doğrultusunda Zonguldak 2'nci Aile Mahkemesi'nin 30/07/2018 tarih, 2018/268 sayılı kararı ile şüpheli hakkında tedbir kararı verilmiştir. Şüphelinin mağdura karşı tehdit, hakaret, aşağılamaya yönelik veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta, okula ve iş yerine, mağdurun yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere, çocuklarına 180 gün süre ile yaklaşmamasına karar verilmiştir. Şüphelinin karara uymadığı takdirde 3 günden 10 güne kadar, tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi cezası ile cezalandırılabileceği taraflara tebliğ edilmiştir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #sıla bayram
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