Başsız ceset davasında şok detay: Şüpheliler olay yerine geri dönmüş!

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde 4 Aralık Perşembe akşamı dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında hareketsiz bir erkek cesedi bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucu baş kısmı olmayan cesedin, köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Yakınları tarafından teşhis edilen Özdemir’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Otopsi raporunda, Özdemir’in göğüs kısmında üç, bel kısmında ise iki olmak üzere toplam beş bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi.

VALİ ERİN'DEN NET TEPKİ: "HUNHARCA İŞLENEN BİR CİNAYET"

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, Isparta Valisi Abdullah Erin, ailenin evine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Erin, cinayetle ilgili olarak şunları söyledi: "Ferdi kardeşimiz vücut bütünlüğü bozularak hunharca işlenen bir cinayete kurban gitti. Tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor. Bu cinayet aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram."

CİNAYET ANI KAMERA KAYDINDA

Soruşturmada elde edilen kritik bulgulardan biri, olay bölgesini çok uzaktan gören bir güvenlik kamerası kaydı oldu. Kayıtlarda, Ferdi Özdemir’e ait aracın kişi ya da kişiler tarafından el fenerleriyle önü kesilerek durdurulduğu ve ardından aracın yakıldığı anların net bir şekilde görüldüğü öğrenildi. Ancak kameranın uzaklığı ve olayın gece gerçekleşmesi sebebiyle, aracı durduran diğer aracın plakası ve olayı gerçekleştiren kişilerin yüzleri belirginleşmedi.

BAŞ OLAY YERİNDEN SONRADAN MI ALINDI?

Kayıtların en dikkat çekici detayı ise, şüpheli ya da şüphelilerin cinayet sonrası bölgeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeniden olay yerine döndüklerinin tespit edilmesi oldu. Şüphelilerin bölgede birkaç dakika kaldıktan sonra tekrar ayrıldıkları saptandı. Bu durum, kayıp başın cinayetten sonra değil, olay sonrası yeniden bölgeye dönülerek alındığı ihtimalini güçlendirdi.

Özdemir'in başını arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Sabah saatlerinde özel kadavra köpekleri, arama dedektörleri ve komando birlikleri kullanılarak arazide arama yapılırken, öğleden sonra köydeki şüpheli evlerde de aramalar gerçekleştirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, tamamlanan sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca, cinayet günü akşamı Özdemir'in saat 19.55'te markete girip alışveriş yaptıktan sonra köyden ayrıldığı yönündeki son görüntüleri de ortaya çıktı.