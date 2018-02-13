Batı Akdeniz için kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı yapıldı.

Batı Akdeniz için kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın Antalya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre saat) ve kısa süreli fırtına (50-75 kilometre saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Denizlerde ise Bodrum-Kaş arasında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan lodosun 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.



Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.