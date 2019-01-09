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Batı Karadeniz 'beyaz örtü'yle büyülüyor

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Düzce'nin yüksek kesimleri, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Batı Karadeniz 'beyaz örtü'yle büyülüyor
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Düzce'nin yüksek kesimleri, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Kar yağışı 4 gün boyunca, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. 

Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve kentin yüksek kesimlerinde bulunan Deprem Konutlarında kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.  

Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi.


 

Kaynak: AA
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