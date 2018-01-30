"Bu sene balık yok. Denizde bir tuhaflık var. Biz de çözemedik. Denizde şu anda balık yok"

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde her gün büyük umutlarla denize açılan balıkçılar, av yasağının kalmasının üzerinden geçen yaklaşık 5 aydır umduğu balığı avlayamadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve aşırı avcılık gibi nedenlerle Batı Karadeniz'deki balıkçılar en kötü sezonlarından birisini yaşıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık sezonunun hemen hemen sonuna gelindiğini söyledi.

Batı Karadeniz'den çok az miktarda balık çıktığına vurgu yapan Karakaş, "Soğuk havayı bekledik. Karsa kar, ayazsa ayaz hepsini yaptı. Don da yaptı. Denizin sıcaklığı da normal ancak bu sene balık yok. Denizde bir tuhaflık var. Biz de çözemedik. Denizde şu anda balık yok. Ne yaparsak yapalım denizde balık yok. Çok az balık çıkıyor onun da tezgahlarda fiyatları belli. Bu sene böyle oldu." diye konuştu.

Tezgahlarda dışarıdan gelen balıkların satışa sunulduğunu kaydeden Karakaş, barbun, mezgit biraz fazla olarak kefal çıktığını, hamsi, istavrit ve çinekopun ise hiç çıkmadığını ifade etti.



"Liman boş kaldı"

Mustafa Karakaş, sıcak havaların balık avlanılmasını bile etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Balıkçıların durumu kötü. Hatta çok kötü çünkü masraflar karşılanamıyor. Gelirleri yok. Limanın haline bakın. Bomboş duruyor. En ufak bir hareketlilik yok. Şu anda hızlı bir balıkçılık olması gerekir ancak şu anda sıfır hareket var. Bir de sürekli olarak güneşli gidiyor havalar. Sıcak gidiyor. Bu aylarda böyle gitmesi iyi değil. Çok sakin gitmesi de iyi değil. Bu aylarda denizin çalkantılı olması gerekir ama o da yok. Yazın bile böyle düzgün hava yapmadı diyebiliriz."