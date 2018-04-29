Zonguldak'ta yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Zonguldak-İstanbul Karayolu'nda görüş mesafesini kısalttı. Bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Karayolunda seyreden sürücüler, sis yüzünden ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.
Hava sıcaklığının 18 derece olduğu kentte, sisli havanın gün boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.
Zonguldak'ta sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Zonguldak'ta yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.