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Batı Karadeniz'de yoğun sis

Zonguldak'ta sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Batı Karadeniz'de yoğun sis

Zonguldak'ta yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. 

Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Zonguldak-İstanbul Karayolu'nda görüş mesafesini kısalttı. Bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. 

Karayolunda seyreden sürücüler, sis yüzünden ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor. 

Hava sıcaklığının 18 derece olduğu kentte, sisli havanın gün boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Batı Karadeniz #zonguldak #Sis #sabah #Hava #sıcaklık
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