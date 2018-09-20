Batı Trakya'daki İskeçe Merkez Azınlık İlkokulu öğrencileri, Yunan dilinde eğitimde eksik kitaplar verilip diğer devlet okullarına nazaran kendilerine fırsat eşitliği tanınmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Okul Aile Birliği ve Encümen Heyeti'nin kararıyla gerçekleştirilen eylemde, okula çantasız gelen öğrenciler derse girmeyip öğretmenlerin okula girmesine de izin vermedi.



İskeçe'de, kent merkezindeki okul önünde toplanan öğrenciler, devlet okullarında okutulan kitapların azınlık okullarına da dağıtılmasını istedi. Eylemde, Türkçe ve Yunanca “Eşit eğitim istiyoruz”, “Devlet okullarında okutulan kitaplar bizim de hakkımız” yazılı pankart açıldı.



Öğrencilerin eylemine Okul Aile Birliği ve Encümen Heyeti üyeleri ile veliler de destek verdi.



Encümen Heyeti Başkanı Hüseyin Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskeçe Merkez Azınlık İlkokulu’nda kitaplarla ilgili karmaşa yaşandığını belirterek, hangi kitapların okutulacağının açıklığa kavuşmaması nedeniyle okulda Yunanca kitap bulunmadığını söyledi.



Yunanistan Eğitim Bakanlığının, devlet okullarında okutulan kitapların azınlık okullarında da okutulabileceği yönünde kararı bulunduğunu ancak bazı öğretmenlerin bu kararı uygulamayı reddettiğini aktaran Baltacı, “Bakanlık kararında bu konudaki tercih hakkı öğretmenlere bırakılmış ancak bizim okulumuzdaki bazı öğretmenler bu konuda inisiyatif üstlenmek istemiyor. Biz, azınlık okullarına, devlet okullarında okutulan kitapların dağıtılmasını istiyoruz.” dedi.



Baltacı, okullardaki kitap eksikliğinin, azınlık eğitimindeki sorunlarda "buzdağının sadece zirvesini" oluşturduğunu savunarak, şöyle devam etti:

“İskeçe’de bazı azınlık okullarına devlet okullarında okutulan kitapların dağıtıldığını öğrendik. Bizim okula ise verilmedi. Bizimle sanki alay ediyorlar. Azınlık eğitiminin ciddiye alınmasını ve bu konudaki nihai kararın kime ait olduğunun bir an önce açıklığa kavuşturularak okulumuza gerekli kitapların dağıtılmasını istiyoruz.”



Okul Aile Birliği Başkanı Slever Aydoğan da azınlık ilkokullarında uygulanan Yunanca tedrisatta özel olarak hazırlanmış, devlet okullarındaki kitaplardan farklı eski kitaplarla eğitim yapılmak istenildiğini belirterek, bunun azınlık çocuklarının eğitimine olumsuz etkisi bulunan haksız bir uygulama olduğunu söyledi.



Türk velilerin, azınlık okullarında Yunan dilinde yapılan derslerde devlet okullarında okutulan kitapların kullanılmasını istediğini ifade eden Aydoğan, “Bu, bizim de hakkımız. Çocuklarımızın eşit eğitime sahip olmasını istiyoruz.” dedi.



Aydoğan, Okul Aile Birliği ve Encümen Heyeti'nin çağrısıyla başlatılan eyleme tüm öğrenci velilerinin destek verdiğine işaret ederek, “İstediğimiz kitaplar gelinceye kadar eylem sürecek.” açıklamasında bulundu.



Batı Trakya’daki azınlık ilkokullarında Türkçe ve Yunanca olmak üzere çift dilde eğitim yapılıyor. Türkçe yapılan derslerde Türkiye'den gönderilen kitaplar kullanılırken, Yunan dilindeki derslerde ise Yunanistan Eğitim Bakanlığınca azınlık okulları için özel olarak hazırlanan kitaplarla eğitim yapılıyor. Yunanistan Eğitim Bakanlığı kısa bir süre önce azınlık okullarında Yunan dilinde yapılan derslerde devlet okullarında okutulan kitaplarla da eğitim yapılmasına karar vermiş ancak hangi kitaplarla eğitim yapılacağı konusunda seçme hakkını öğretmenlere bırakmıştı.