Vatandaşlar, yoğun bir şekilde fırtına uyarısını araştırıyor. Meteoroloji de birkaç bölgede önemli fırtına uyarısında bulundu. Peki fırtına uyarısı ne zaman için geçerli?

"Akdeniz ile İç Anadolu’nun Güney ve Doğusunda Fırtınaya Dikkat!Bu akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda beklenen kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklindeki rüzgarın yarın (Perşembe) gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yağış alan yerlerde tipi şeklinde kar yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Anadolu’nun Güneydoğusundaki Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!Bu akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda mevcut kar örtüsünün üzerine yağması beklenen kar yağışlarının, yarın (Perşembe) gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari) ve Şırnak’ın (Beytüşşebap, Uludere) doğu, Van’ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman’ın Sason ilçelerinde yoğun (25-50 cm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışın sebep olacağı ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına bekleniyor!Batı ve Orta Akdeniz'de rüzgarın bugün (27.02.2019) akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir."