Batı'da sağanak, Doğu'da çığ alarmı! Meteoroloji il il uyardı: İşte 31 Mart Salı hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağmur ve sağanak etkili olacak. İşte 31 Mart Salı hava durumu raporu...

Simge Sarıyar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki güncel hava durumu tahminlerini paylaştı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

BİRÇOK İL VE BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahminlere göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Ayrıca Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinde de yağış etkili olacak.

SICAKLIKLAR 4 İLA 6 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığında bölgesel artışlar yaşanması öngörülüyor. Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece arasında artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, doğu bölgeleri için çığ uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer alan yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı zamanda bu bölgelerde kar erimesi riskinin de mevcut olduğu bildirildi.

İşte bölge bölge 31 Mart Salı hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

