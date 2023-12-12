Batı'dan Doğu'ya En Yüksek Hızlı Tren Ağı Açıldı Mı? Yüksek Hızlı Tren Ağıda Yeni Durak
Türkiye'de coğrafi yapıdan dolayı Batı'dan Doğu'ya olan ulaşımda dağlardan dolayı karayolu oldukça zor. Uçak biletleri ise her zaman bulunmuyor. Bu yüzden Ulaşım Bakanlığından mucize bir atak oldu. Peki Batı'dan Doğu'ya hangi yüksek hızlı tren ağı açıldı? İşte yanıtı
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Türkiye'de artık Batı'dan Doğu'ya ulaşmak hiçte zor değil! Adeta tek seferde birçok şehirden geçen Yüksek Hızlı Trenle İstanbul'dan Elazığ'a gitmek artık çok kolay.
Batı'dan Doğu'ya En Yüksek Hızlı Tren Ağı Açıldı Mı?
Sabah 06.00'da Kadıköy Söğütlüçeşme hızlı tren garından Ankara'ya hareket eden tren saat 10.30'da inip Ankara Gar'ından 11.20 seferi ile 18 Saat süren keyifli bir yolculuğun ardından Elazığ'a son duraktır.
Elazığ şehrinden İstanbul şehrine Yüksek Hızlı Tren yolculuğunun bedeli ise €46.00 yani 1437,33 Türk Lirası yapıyor.
Yolculuk boyunca çeşitli şehirlerde duran tren size eşsiz bir manzarayla eşlik ediyor.