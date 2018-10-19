Elazığ'da "Batık Şehir" adıyla bilinen tarihi yerleşim alanında, kale ve bin 500 metre uzunluğunda sur tespit edildi. Gölün altındaki kalenin gün yüzüne çıkarılması için arkeolojik çalışma başlatıldı.

"Batık Şehir" adıyla bilinen tarihi yerleşim alanında, kale ve bin 500 metrelik sur yıllar sonra gün yüzüne çıktı.



Elazığ Hazar Gölü'nde bulunan tarihi yerleşim alanında 4 bin yıllık kalıntılar tespit edildi.



Gölün altında keşfedilen kale, sur ve diğer kalıntıların gün yüzüne çıkarılması, bölgenin dalış turizmine kazandırılması için arkeolojik çalışma başlatılacak.



Yapılacak çalışmalar kent tarihinin aydınlatılması için de önem taşıyor.



Batık Şehir'in Dünya Miras Geçici Listesi'ne kabulü için geçen yıl UNESCO'ya başvuru yapılmıştı.



ulusal.com.tr