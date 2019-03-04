Batman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Batman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Batman: Murat Güneştekin
Kozluk: Veysi Işık
Gercüş: Gündüz Günaydın
Hasankeyf: Abdulvahap Kusen
Beşiri: Hüsamettin Akın
Sason: Muzaffer Arslan
Balpınar beldesi: Hüseyin Geylani
İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç
Yücebağ beldesi: Abdullah Bil
Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci
Cumhuriyet Halk Partisi
Batman: Enver Erdem
Kozluk: Savaş Durmaz
Gercüş: Hamdiye Öner
Hasankeyf: Orhan Cihan
Beşiri: Genco Özel
Sason: Cuma Uçar
Balpınar beldesi: Kemal Demir
İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya
Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar
Halkların Demokratik Partisi
Batman: Mehmet Demir
Kozluk: Nazime Avcı
Gercüş: Zeynep Oduncu
Hasankeyf: Mecit Tokdemir
Beşiri: Felek Özel
İkiköprü beldesi: Hatice Taş
Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük
Milliyetçi Hareket Partisi
Batman: Hayrettin Bektaş
Kozluk: Sami Biçer
Gercüş: Cengiz Mutlu
Hasankeyf: Emine Yeşim Bil
Beşiri: Hamit Yıldız
Sason: Muhammed Fatih Açık
Balpınar beldesi: Şahin Peyçi
İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy
Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık
Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal
Bekirhan beldesi: Okan Çetin
İyi Parti
Batman: Abdullah Balcı
Kozluk: Fırat Şanlı
Sason: Muhammed Emin Yılmaz
Beşiri: Nevzat Yenidoğan
Hasankeyf: Ramazan Toğuç
Gercüş: Hayrettin Turan
Kayapınar Beldesi: İrem Çelik
Balpınar Beldesi: Faris Öner
İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem
Yücebağ Beldesi: Ümit Salman
Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan
Saadet Partisi
Batman: İlhami Işık
Kozluk: Osman Alphan
Gercüş: Burhan Rençber
Hasankeyf: Muhammed Kaplan
Beşiri: Sait Karabulut
Sason: Orhan Tekin
Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş
İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar
Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya
Kayapınar beldesi: Samir Özhan
Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç
Bağımsız Türkiye Partisi
Batman: Mehmet Şükrü Elbay
Türkiye Komünist Partisi
Hüseyin Kanariz
Demokrat Parti
Sevinç Sarıahmetoğlu
Demokratik Sol Parti
Muazzez Güvenbaş
Batman Bağımsız: Mehmet Feyyaz Ekmen
Hasankeyf Bağımsız: Veysi Dilekçi
Batman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi
Batman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.