Batman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Batman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Batman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Batman: Murat Güneştekin

Kozluk: Veysi Işık

Gercüş: Gündüz Günaydın

Hasankeyf: Abdulvahap Kusen

Beşiri: Hüsamettin Akın

Sason: Muzaffer Arslan

Balpınar beldesi: Hüseyin Geylani

İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç

Yücebağ beldesi: Abdullah Bil

Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci



Cumhuriyet Halk Partisi

Batman: Enver Erdem

Kozluk: Savaş Durmaz

Gercüş: Hamdiye Öner

Hasankeyf: Orhan Cihan

Beşiri: Genco Özel

Sason: Cuma Uçar

Balpınar beldesi: Kemal Demir

İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya

Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar



Halkların Demokratik Partisi

Batman: Mehmet Demir

Kozluk: Nazime Avcı

Gercüş: Zeynep Oduncu

Hasankeyf: Mecit Tokdemir

Beşiri: Felek Özel

İkiköprü beldesi: Hatice Taş

Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük



Milliyetçi Hareket Partisi

Batman: Hayrettin Bektaş

Kozluk: Sami Biçer

Gercüş: Cengiz Mutlu

Hasankeyf: Emine Yeşim Bil

Beşiri: Hamit Yıldız

Sason: Muhammed Fatih Açık

Balpınar beldesi: Şahin Peyçi

İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy

Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık

Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal

Bekirhan beldesi: Okan Çetin



İyi Parti

Batman: Abdullah Balcı

Kozluk: Fırat Şanlı

Sason: Muhammed Emin Yılmaz

Beşiri: Nevzat Yenidoğan

Hasankeyf: Ramazan Toğuç

Gercüş: Hayrettin Turan

Kayapınar Beldesi: İrem Çelik

Balpınar Beldesi: Faris Öner

İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem

Yücebağ Beldesi: Ümit Salman

Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan



Saadet Partisi

Batman: İlhami Işık

Kozluk: Osman Alphan

Gercüş: Burhan Rençber

Hasankeyf: Muhammed Kaplan

Beşiri: Sait Karabulut

Sason: Orhan Tekin

Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş

İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar

Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya

Kayapınar beldesi: Samir Özhan

Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç



Bağımsız Türkiye Partisi

Batman: Mehmet Şükrü Elbay



Türkiye Komünist Partisi

Hüseyin Kanariz



Demokrat Parti

Sevinç Sarıahmetoğlu



Demokratik Sol Parti

Muazzez Güvenbaş



Batman Bağımsız: Mehmet Feyyaz Ekmen



Hasankeyf Bağımsız: Veysi Dilekçi