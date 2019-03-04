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Batman 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Batman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Batman 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Batman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Batman'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi
Batman: Murat Güneştekin
Kozluk: Veysi Işık
Gercüş: Gündüz Günaydın
Hasankeyf: Abdulvahap Kusen
Beşiri: Hüsamettin Akın
Sason: Muzaffer Arslan
Balpınar beldesi: Hüseyin Geylani
İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç
Yücebağ beldesi: Abdullah Bil
Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci

Cumhuriyet Halk Partisi
Batman: Enver Erdem
Kozluk: Savaş Durmaz
Gercüş: Hamdiye Öner
Hasankeyf: Orhan Cihan
Beşiri: Genco Özel
Sason: Cuma Uçar
Balpınar beldesi: Kemal Demir
İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya
Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar

Halkların Demokratik Partisi
Batman: Mehmet Demir
Kozluk: Nazime Avcı
Gercüş: Zeynep Oduncu
Hasankeyf: Mecit Tokdemir
Beşiri: Felek Özel
İkiköprü beldesi: Hatice Taş
Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük

Milliyetçi Hareket Partisi
Batman: Hayrettin Bektaş
Kozluk: Sami Biçer
Gercüş: Cengiz Mutlu
Hasankeyf: Emine Yeşim Bil
Beşiri: Hamit Yıldız
Sason: Muhammed Fatih Açık
Balpınar beldesi: Şahin Peyçi
İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy
Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık
Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal
Bekirhan beldesi: Okan Çetin

İyi Parti
Batman: Abdullah Balcı
Kozluk: Fırat Şanlı
Sason: Muhammed Emin Yılmaz
Beşiri: Nevzat Yenidoğan
Hasankeyf: Ramazan Toğuç
Gercüş: Hayrettin Turan
Kayapınar Beldesi: İrem Çelik
Balpınar Beldesi: Faris Öner
İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem
Yücebağ Beldesi: Ümit Salman
Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan

Saadet Partisi
Batman: İlhami Işık
Kozluk: Osman Alphan
Gercüş: Burhan Rençber
Hasankeyf: Muhammed Kaplan
Beşiri: Sait Karabulut
Sason: Orhan Tekin
Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş
İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar
Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya
Kayapınar beldesi: Samir Özhan
Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç

Bağımsız Türkiye Partisi
Batman: Mehmet Şükrü Elbay

Türkiye Komünist Partisi
Hüseyin Kanariz

Demokrat Parti
Sevinç Sarıahmetoğlu

Demokratik Sol Parti
Muazzez Güvenbaş

Batman Bağımsız: Mehmet Feyyaz Ekmen

Hasankeyf Bağımsız: Veysi Dilekçi

Etiketler; #batman #yerel seçim #31 mart
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