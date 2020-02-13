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Batman'da 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Batman Valiliği'nden açıklama geldi

Batman'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı yarın etkisini bitirecek.

YURT 13.02.2020, 15:36 13.02.2020, 15:36
Batman'da 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Batman Valiliği'nden açıklama geldi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

Yağış ve buzlanma nedeniyle il genelinde resmi ve özel okullar ile diğer eğitim kurumları bugün tatil edildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamileler de idari izinli sayılacak.

Bugün kar yağışı devam eden Batman'da yarın hava en düşük -4 en yüksek 5 derece bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre hafta sonu karla karışık yağmurlu olacak. 

ulusal.com.tr

#batman #13 Şubat 2020 #perşembe
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