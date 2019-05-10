banner1005
CHP'den flaş YSK açıklaması
CHP'den flaş YSK açıklaması
Feci kaza: Yaralılar var
Feci kaza: Yaralılar var
Rum Kesiminden tehdit
Rum Kesiminden tehdit
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Batman'da DEDAŞ'a tepki

Güneydoğu'da bir türlü çözülemeyen elektrik krizi devam ediyor. Batman'ın Doğankavak Köyünde yaşayan vatandaşlar, DEDAŞ'ın haksız yere elektrik kesintisi yaptığı görüşünde. Şirket ise kaçak kullanım olduğu iddiasında. Elektriksiz kalan köye, olayın medyaya yansıması üzerine tekrar elektrik verilmeye başlandı.

Batman'da DEDAŞ'a tepki
Görüntüler Batman'ın Doğankavak köyünden. Köylüler elektrik sıkıntısı yaşıyor. 

Köy sakinleri, kendilerine haksız ceza yazıldığını söyleyerek elektrik şirketi DEDAŞ'ı köye sokmadı. DEDAŞ ekibi ile köy sakinleri arasında  tartışma yaşandı.

Vatandaşlar, köye almadıkları DEDAŞ ekibinin elektrikleri kestiğini düşünüyor.

Ulusal Kanal'ın aradığı DEDAŞ basın birimi kesintilere kaçak kullanımı gerekçe gösteriyor. İlke haber ajasının haberine göre de DEDAŞ ekibi köye alınmadığı için elektrik kesintisi yaşandı. Çıkan haberler üzerine köye tekrar elektrik verildi.

Köy sakinleri, elektrik sorununa kalıcı bir çözüm arıyor. 


ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.