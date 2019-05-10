Görüntüler Batman'ın Doğankavak köyünden. Köylüler elektrik sıkıntısı yaşıyor.
Köy sakinleri, kendilerine haksız ceza yazıldığını söyleyerek elektrik şirketi DEDAŞ'ı köye sokmadı. DEDAŞ ekibi ile köy sakinleri arasında tartışma yaşandı.
Vatandaşlar, köye almadıkları DEDAŞ ekibinin elektrikleri kestiğini düşünüyor.
Ulusal Kanal'ın aradığı DEDAŞ basın birimi kesintilere kaçak kullanımı gerekçe gösteriyor. İlke haber ajasının haberine göre de DEDAŞ ekibi köye alınmadığı için elektrik kesintisi yaşandı. Çıkan haberler üzerine köye tekrar elektrik verildi.
Köy sakinleri, elektrik sorununa kalıcı bir çözüm arıyor.
ulusal.com.tr
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