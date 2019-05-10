Güneydoğu'da bir türlü çözülemeyen elektrik krizi devam ediyor. Batman'ın Doğankavak Köyünde yaşayan vatandaşlar, DEDAŞ'ın haksız yere elektrik kesintisi yaptığı görüşünde. Şirket ise kaçak kullanım olduğu iddiasında. Elektriksiz kalan köye, olayın medyaya yansıması üzerine tekrar elektrik verilmeye başlandı.





Köy sakinleri, kendilerine haksız ceza yazıldığını söyleyerek elektrik şirketi DEDAŞ'ı köye sokmadı. DEDAŞ ekibi ile köy sakinleri arasında tartışma yaşandı.



Vatandaşlar, köye almadıkları DEDAŞ ekibinin elektrikleri kestiğini düşünüyor.



Ulusal Kanal'ın aradığı DEDAŞ basın birimi kesintilere kaçak kullanımı gerekçe gösteriyor. İlke haber ajasının haberine göre de DEDAŞ ekibi köye alınmadığı için elektrik kesintisi yaşandı. Çıkan haberler üzerine köye tekrar elektrik verildi.



Köy sakinleri, elektrik sorununa kalıcı bir çözüm arıyor.





ulusal.com.tr Görüntüler Batman'ın Doğankavak köyünden. Köylüler elektrik sıkıntısı yaşıyor.Köy sakinleri, kendilerine haksız ceza yazıldığını söyleyerek elektrik şirketi DEDAŞ'ı köye sokmadı. DEDAŞ ekibi ile köy sakinleri arasında tartışma yaşandı.Vatandaşlar, köye almadıkları DEDAŞ ekibinin elektrikleri kestiğini düşünüyor.Ulusal Kanal'ın aradığı DEDAŞ basın birimi kesintilere kaçak kullanımı gerekçe gösteriyor. İlke haber ajasının haberine göre de DEDAŞ ekibi köye alınmadığı için elektrik kesintisi yaşandı. Çıkan haberler üzerine köye tekrar elektrik verildi.Köy sakinleri, elektrik sorununa kalıcı bir çözüm arıyor.