Batman'da izinsiz açıklama yapmak isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti. Çıkan arbedede HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık gözaltına alındı.

PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alınmıştı.



HDP Batman İl Başkanlığı gözaltıları protesto etmek için il binası önünde izinsiz açıklama yapmak istedi.



Grupda HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık da vardı.



Polis, parti binası önünde toplananları, izinleri olmadığı gerekçesiyle açıklama yapmamaları konusunda uyardı.



Grup açıklama yapmakta ısrar edince polis müdahale etti.



Çıkan arbedede HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık gözaltına alındı.



ulusal.com.tr