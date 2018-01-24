Operasyonda, 3 tabanca, 6 şarjör ve 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda, 3 tabanca, 6 şarjör ve 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, 3 tabanca, 6 şarjör ve çeşitli marka ve modellerde 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, operasyonda, gözaltına 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

