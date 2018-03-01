Batman'da bir kamyonet Yanarsu Çayı'na devrildi.

Alınan bilgiye göre, henüz plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir kamyonet, Batman-Siirt Karayolu'nun İkiköprü beldesi yakınlarından geçen Yanarsu Çayı üzerindeki Avuski-1 Köprüsü'nde bariyerlere çarptıktan sonra çaya devrildi.

Görgü tanıklarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, AFAD, İtfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Çaya devrilen kamyonetin bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, Bitlis'ten gelen Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de dahil oldu. Yağış ve havanın kararması dolayısıyla zor şartlarda sürdürülen arama çalışmalarına, yarın devam edilmek üzere ara verildi.



Ekiplerin havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.



Görgü tanıkları, kamyonet sürücüsünün önüne çıkan kediye çarpmamak için ani manevra yaptığını ve bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirterek, "Köprü üzerindeki bariyelere çarptıktan sonra çaya düştü. Bir süre su üstünde sürüklenen araç, sonra gözden kayboldu. Araçta kaç kişinin olduğunu bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.



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