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Batman'da kimlik kontrolü sırasında bekçilere saldırı

Batman'da kimlik kontrolü sırasında bekçilere tabanca ile ateş açıldı. Olayda bir bekçi ile olay sırasında yanında bulunan ağabeyi, ağır yaralandı.

Batman'da kimlik kontrolü sırasında bekçilere saldırı

Batman'da bekçiye silahları saldırı oldu.  Olay, Bahçelievler Mahallesi Petrol İlkokulu yakınlarında yaşandı.

Gece devriyesi yapan Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler, bir gurubu durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. 

Bu sırada bekçilere direnen bir kişi, tabanca ile ateş açtı. Bekçi Bayram Kara  ile o sırada yanında bulunan ağabeyi Ramazan Kara yaralandı. 

Hastaneye kaldırılan bekçi Kara ile ağabeyi tedavi altına alındı. Ağabey Kara'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

Saldırganların yakalanması için çevrede operasyon başlatan polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #batman
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